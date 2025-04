Rutte spricht nach heiklem NATO-Treffen

Ukraine-Krieg, Militärausgaben, Verteidigung der EU - über diese Themen diskutieren die NATO-Partner in Brüssel. Was die Ergebnisse sind, verriet NATO-Chef Rutte auf einer Pressekonferenz.

Die Außenminister:innen der NATO-Staaten sind am Donnerstag (3. April) in Brüssel zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen. Auf der Agenda stehen unter anderem heikle Themen wie höhere Militärausgaben oder etwa die Verteidigungsfähigkeiten der EU. Der Chef der Allianz, Mark Rutte, informierte am Freitag (4. April) nach dem Abschluss des Treffens über die Ergebnisse.

