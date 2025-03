Ryanair "Prime": Für wen lohnt sich das neue Abo-Modell?

Ryanair bietet ein neues Abo-Modell namens "Prime" an, das für 79 Euro im Jahr exklusive Rabatte und Vorteile verspricht. Doch lohnt sich das Angebot wirklich?

Das Wichtigste in Kürze Ryanair bietet ein neues Abo namens "Prime" für Vielflieger:innen an.

Das Abo verspricht exklusive Rabatte und Vorteile für eine Jahresgebühr von 79 Euro.

Kritiker:innen warnen vor Einschränkungen und der automatischen Verlängerung des Abos.

Ryanair, bekannt für günstige Flüge ohne unnötigen Schnickschnack, hat ein neues Angebot für Vielflieger:innen vorgestellt: das "Prime"-Abo. Für eine Jahresgebühr von 79 Euro erhalten Mitglieder Zugang zu exklusiven Rabatten, besseren Sitzplatzoptionen und Vorteilen beim Check-in. Laut Ryanair können Prime-Kund:innen durch das Abo über 400 Euro pro Jahr sparen, vorausgesetzt, sie nutzen die angebotenen Leistungen regelmäßig.

Was bietet "Ryanair Prime"?

Das kostenpflichtige Abo-Modell bietet eine Reihe von Vorteilen. Mitglieder können bis zu 12 Sitzplatzreservierungen pro Jahr kostenlos vornehmen, was normalerweise zwischen 4,50 und 33 Euro kostet. Zudem ist bei jeder Flugbuchung eine Reiseversicherung inklusive. Einmal im Monat erhalten Mitglieder Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabatten. Das Programm ist zunächst auf 250.000 Mitglieder begrenzt und wird nach dem "First come, first served"-Prinzip vergeben.

Während das Abo für Vielflieger:innen attraktiv erscheinen mag, gibt es auch Kritikpunkte. Die Rabatte gelten nur für ausgewählte Flüge, und es besteht keine Garantie, dass alle Verbindungen davon profitieren. Auch die Auswahl an rabattierten Sitzplätzen ist eingeschränkt; Plätze mit mehr Beinfreiheit sind in der Regel ausgenommen. Verbraucherschützer:innen warnen vor der automatischen Verlängerung des Abos und raten, die Bedingungen sorgfältig zu lesen. Zudem fehlt eine Testphase, um das Abo vorab auszuprobieren.

Für wen lohnt sich das Abo?

Ob sich "Ryanair Prime" lohnt, hängt stark vom individuellen Buchungsverhalten ab. Wer regelmäßig mit Ryanair fliegt und kostenpflichtige Optionen wie Sitzplatzwahl oder Priority Boarding nutzt, kann bereits ab drei bis vier Flügen im Jahr von den Vorteilen profitieren. Die Rabatte gelten auch für Mitreisende, sofern gemeinsam mit dem Prime-Mitglied gebucht wird. Für Gelegenheitsflieger:innen, die nur selten mit Ryanair reisen oder ausschließlich mit Handgepäck fliegen, ist das Programm weniger geeignet.