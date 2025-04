Strada della Forra: Weltberühmte James-Bond-Straße am Gardasee bleibt gesperrt

Eine der herausragendsten Autostrecken Italiens bleibt Urlauber:innen und Anwohner:innen weiterhin verschlossen. Das sollte man nun wissen:

Sie gilt als schönste Panoramastraße des Gardasees. Die Straße ist besonders bei Tourist:innen für ihre malerischen Ausblicke und filmreifen Kurven bekannt. Jedoch gibt es für Italien-Reisende und Anwohner:innen schlechte Nachrichten: Die berühmte Traumroute Strada della Forra bleibt wegen der Gefahr von Erdrutschen und herabfallendem Geröll für die Verkehrsnutzung geschlossen – und das auf unbestimmte Zeit, wie die Provinz Brescia mitteilte.

James Bond Filmstrecke bleibt geschlossen

Unter anderem Szenen aus "Ein Quantum Trost" der James-Bond-Saga wurden auf der Strada della Forra gedreht und zeigen Daniel Craig in einer epischen Verfolgungsjagd. Doch herabstürzendes Gestein stellten ein Risiko für Autofahrer:innen dar. Wegen der instabilen Hänge sollte deshalb der benachbarte Caminao-Tunnel und dessen Stützten durch umfangreiche Sanierungsarbeiten wieder verkehrstauglich gemacht werden. Eigentlich sollten die Bauarbeiten längst abgeschlossen sein.

Doch die aktuelle geologische Situation und Messungen der Behörden zeige, dass die Steilwände immer noch in Bewegung sind. Allein in den vergangenen Wochen soll eine Verschiebung von neuen Millimetern festgestellt worden sein. Das ist zu viel, um die Straße wieder für sicher zu erklären und wieder freizugeben, wie die "Südtiroler News" meldet. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, ist bislang noch völlig offen. Jedoch gibt es weiter Optionen neben der Strada della Forra.

Alternative Routen zu Strada della Forra

Für die Provinz im Norden Italiens gilt: "Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität", wie es in einer Mitteilung der Provinzverwaltung Brescia heißt. Deshalb bleibt die Panorama-Route vorerst geschlossen. Doch die Strecke lässt sich umfahren.

Um auf das Hochplateau am See oder nach Tremosine zu kommen, kann man auch von Limone sul Garda aus die SP38 über Vesio nehmen. Zwar ist die Fahrt weniger spektakulär, aber sicher zu geöffnet und befahrbar, wie "t-online" empfiehlt. Auch ist der berühmte "Panoramabalkon" über dem See weiterhin zugänglich.