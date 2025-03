Säbelrasseln zwischen Iran und USA: Diese Insel will Teheran wohl angreifen

Erst forderte Trump vom Iran ein neues Nuklearabkommen, jetzt kommt harsche Kritik aus Teheran. Besonders eine Insel steht wohl in ihrem Visier.

Das Wichtigste in Kürze Nach dem Trump-Brief an Irans Obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei kommen harte Reaktionen aus dem Land.

Ein anonymer iranischer Militär hat mit Angriffen auf eine Insel gedroht.

Dort befindet sich derzeit eine gemeinsame Militärbasis der USA und Großbritanniens.

Der Iran hat angekündigt, die britisch-amerikanische Militärbasis auf der Insel Diego Garcia im Falle eines Angriffs durch die USA zu attackieren. Ein hochrangiger iranischer Militärvertreter erklärte laut "Daily Mail", dass es für Teheran keinen Unterschied mache, ob britische oder amerikanische Truppen betroffen seien würden, sollte die Basis im Chagos-Archipel im Indischen Ozean für einen militärischen Einsatz der USA genutzt werden.

"Es wird keine Unterscheidung zwischen britischen, amerikanischen oder türkischen Soldaten geben, wenn ihre Basis von den USA genutzt wird", drohte der namentlich nicht genannte Militär laut dem Bericht.

Reaktion auf Trump-Ultimatum

Der Vorstoß folgt auf eine jüngste Drohung von US-Präsident Donald Trump: In einem Brief, den er Anfang März an den Obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei geschickt hatte, rief er das Land auf, ein neues Atomabkommen zu schließen. "Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Iran umgehen kann: entweder militärisch oder man schließt ein Abkommen", schrieb Trump.

Diego Garcia, ein abgelegenes Atoll im Indischen Ozean, ist ein bedeutender strategischer Knotenpunkt für westliche Militäraktionen im Nahen Osten und Asien. Die Insel dient als Standort für eine US-Militärbasis, die unter anderem als Drehscheibe für Luft- und Seeoperationen im südasiatischen Raum sowie im Nahen Osten genutzt wird.

