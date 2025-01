Schauspieler Horst Janson ist tot

Der Schauspieler Horst Janson ist nach vielen gesundheitlichen Problemen im Alter von 89 Jahren gestorben. Für viele Kinder war er als Freund von Tiffy und Samson aus der "Sesamstraße" ein Idol.

Anzeige

Der Schauspieler Horst Janson, bekannt aus der "Sesamstraße", ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor die "Bild"-Zeitung berichtet hatte. Janson wurde 89 Jahre alt.

Einem breiten Publikum war er in den 1970er Jahren bekannt geworden durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". In den 1980er Jahren wurde er als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" zum Idol einer ganzen Kindergeneration.

Anzeige

Anzeige

Janson spielte in zahlreichen Fernsehreihen

Ob "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei", "Tatort" oder Rosamunde-Pilcher-Romanzen - kaum eine Fernsehreihe, in der Janson nicht zu sehen war. 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie "Unter weißen Segeln" als Kapitän vor der Kamera. Bis ins hohe Alter arbeitete er - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen - und war auch immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass er nach einem Sturz von der Treppe ins Krankenhaus gekommen war.

Wegen einer Erkrankung hatte Janson zuvor schon seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen abgesagt. Dort hätte er im Juni 2024 bei der Premiere des Stücks "Wie im Himmel" auftreten sollen.

Janson lebte mit seiner zweiten Ehefrau Hella, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet war, in Grünwald bei München. Er wuchs in Mainz und Wiesbaden auf.