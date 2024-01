"Beverly Hills, 90210"-Schauspieler David Gail ist gestorben

Die TV-Serie "Beverly Hills, 90210" war der Karrierestart von David Gail in den 90er Jahren. Nun ist der Schauspieler im Alter von 58 Jahren gestorben, wie seine Schwester bekannt gab.

Anzeige

Der US-amerikanische Schauspieler David Gail spielte in der Zeit zwischen 1991 und 1994 in insgesamt acht Folgen der TV-Serie "Beverly Hills, 90210" Stuart Carson. Vor der Kamera war er kurzzeitig mit seiner Schauspielkollegin Shannen Doherty, die Brenda Walsh spielte, verlobt.

Zudem war Gail auch in TV-Formaten wie "Port Charles", "Matlock" oder "Mord ist ihr Hobby" zu sehen. Dennoch blieb dem Schauspieler der ganz große Durchbruch verwehrt.

Nun ist Gail im Alter von 58 Jahren gestorben, wie seine Schwester Katie Colmenares bekannt gab.

Schwester nimmt Abschied

Auf ihrem Instagram-Account nimmt Gails Schwester mit rührenden Worten Abschied.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht an meiner Seite warst. Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen, du wunderbarer Mensch. Ich vermisse dich jede Sekunde eines jeden Tages für immer, es wird nie einen anderen geben“, lässt sie ihrer Trauer freien Lauf.

Über die Todesursache sei bisher noch nichts bekannt, ergänzt "Bild".