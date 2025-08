Schauspieler Song Young-kyu tot in Auto gefunden

Der südkoreanische Schauspieler Song Young-kyu wurde tot in einem geparkten Auto in Yongin nahe Seoul entdeckt. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Das Wichtigste in Kürze Der Schauspieler Song Young-kyu wurde tot in einem Auto nahe Seoul aufgefunden, die Todesursache ist noch ungeklärt.

Er war international durch den Film "Extreme Job" und Serien wie "Narco-Saints" bekannt.

Songs Karriere war zuletzt durch einen Trunkenheitsvorfall im Juni belastet worden, der zu beruflichen Konsequenzen führte.

Die südkoreanische Film- und Fernsehbranche trauert um einen ihrer bekanntesten Charakterdarsteller. Song Young-kyu, der durch seine Rolle als Chief Choi in der Erfolgskomödie "Extreme Job" (2019) internationale Bekanntheit erlangte, wurde am Montagmorgen tot aufgefunden. Ein Bekannter entdeckte den 55-Jährigen gegen 8 Uhr in einem geparkten Auto in einem Wohnkomplex in Yongin, südlich von Seoul.

Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, auch ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Der Fall sorgt für großes Aufsehen, da Song erst im Juni in einen Trunkenheitsvorfall verwickelt war, der seine Karriere erheblich belastete.

Rückblick auf eine vielseitige Karriere

Song begann seine Laufbahn 1994 mit dem Kinder-Musical "Wizard Mureul" und etablierte sich schnell als vielseitiger Darsteller im Theater, Fernsehen und Kino. Neben "Extreme Job", einem der erfolgreichsten Filme der südkoreanischen Kinogeschichte, war Song auch in über 40 Fernsehserien sowie internationalen Produktionen wie Netflix’ "Narco-Saints" und Disney+'s "Big Bet" zu sehen.

Seine Fähigkeit, Rollen mit gravitas und subtilem Humor zu versehen, machte ihn zu einem gefragten Charakterdarsteller. "Er hatte die Gabe, große Produktionen durch seine Präsenz zu erden", schreibt die Plattform "Variety". Fans und Kolleg:innen trauern um einen Schauspieler, der trotz seiner Nebenrollen stets große Wirkung erzielte. Song hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.

Kontroversen überschatteten die letzten Monate

Songs Karriere erlitt in den vergangenen Monaten einen schweren Rückschlag: Im Juni wurde er von der Polizei in Yongin wegen Trunkenheit am Steuer angehalten. Sein Blutalkoholwert lag über dem gesetzlichen Grenzwert für den Führerscheinentzug in Südkorea. Der Vorfall führte dazu, dass Song aus mehreren Projekten entfernt wurde – darunter die Dramen "The Defects" und "The Winning Try" sowie eine Bühnenadaption von "Shakespeare in Love".

In Südkorea, wo Prominente oft als moralische Vorbilder gelten, hatte der Vorfall erhebliche Konsequenzen für den Schauspieler. Die öffentliche Kritik und berufliche Einschränkungen könnten eine Rolle für seinen psychischen Zustand gespielt haben, mutmaßen Beobachter:innen. Bereits seit geraumer Zeit steht der mediale Druck innerhalb der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie und die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit in der Kritik. Erst Anfang des Jahres hatte der Tod der jungen Schauspielerin Kim Sae-ron für starke internationale Kritik gesorgt.