Schlaganfall, erlahmtes Herz: Was zu viel Salz im Körper anrichtet

Die Deutschen verzehren etwa doppelt so viel Salz wie empfohlen. Das kann schwere gesundheitlich Folgen haben.

Anzeige

Um Bluthochdruck, Herz- und anderen Krankheiten vorzubeugen, wollten die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Salz-Konsum eigentlich reduzieren. Sie dürften ihr Ziel aber verfehlen, berichtete die WHO am Donnerstag (9. März) in Genf.

Auch die Deutschen verzehren zu viel Salz - etwa das Doppelte der empfohlenen Menge. Welche schweren gesundheitlichen Folgen das nach sich ziehen kann, erfahren Sie oben im Video.