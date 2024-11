In Wittenberg in Sachsen-Anhalt wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Leichen von zwei Säuglingen gefunden. Laut eines Medienberichts wurde bereits ein Haftantrag gegen die Mutter gestellt.

In Wittenberg (Sachsen-Anhalt) sind zwei tote Babys gefunden worden. Gegen die Mutter wurde ein Haftantrag gestellt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, ist derzeit unklar. Die beiden Babys wurden laut Staatsanwaltschaft am Montag entdeckt. Am Dienstag gab es erste Ermittlungen zur Todesursache. Nähere Angaben wollten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht machen. Vertreter:innen der beiden Behörden verwiesen auf eine geplante Erklärung im Tagesverlauf. Medienberichten zufolge handelt es sich um Mädchen.

Medienbericht: Mutter ins Krankenhaus eingeliefert

Wie die "Bild" meldet, seien die beiden leblosen Körper in der Nacht von Sonntag auf Montag in Tüten in der Badewanne gefunden worden. Die mutmaßliche Mutter der Säuglinge sei kurz zuvor mit Unterleibsschmerzen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut "Bild"-Informationen wollte eine Verwandte Kleidung vorbeibringen und fand dann in der Wohnung die Tüten vor.

Die Mordkommission habe die Wohnung abgesperrt, stundenlang sei die Spurensicherung im Einsatz gewesen. Am Dienstag seien die Leichen von der Rechtsmedizin obduziert worden.

Die Lutherstadt Wittenberg liegt im Osten von Sachsen-Anhalt und hat rund 48.000 Einwohner.