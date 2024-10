Scholz denkt über Gespräch mit Putin nach: Kehrtwende im Ukraine-Kurs?

Seit zwei Jahren sprechen führende Staats- und Regierungschefs im Westen nicht mehr mit Russlands Präsident Putin. Jetzt könnte sich das ändern. Sucht Bundeskanzler Scholz plötzlich wieder den direkten Kontakt?

Bundeskanzler Olaf Scholz zieht offenbar ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Betracht. Der Ampel-Chef erwäge ein Telefonat im Vorfeld des G20-Treffens in Brasilien im November, berichtete "Die Zeit" am Dienstag (1. Oktober) unter Berufung auf Regierungskreise. Noch sei jedoch keine offizielle Anfrage diesbezüglich gestellt worden.

Sollte es tatsächlich zu einem Telefongespräch zwischen Scholz und Putin kommen, wäre der Bundeskanzler der erste westliche Regierungspolitiker, der die lange Funkstille zwischen dem Kremlchef und den Unterstützern der Ukraine beendet.

Scholz nahm zuletzt im Dezember 2022 Kontakt zu Putin auf. Auch Staatschefs wie etwa US-Präsident Joe Biden oder dessen französischer Amtskollege Emmanuel Macron kontaktierten Russlands Staatsoberhaupt zuletzt vor zwei Jahren.

Regen Kontakt zum Kremlchef pflegt hingegen der ungarische Regierungschef Viktor Orbán. Als einer der wenigen EU-Spitzenpolitiker:innen tauscht er sich noch mit dem russischen Präsidenten aus. Zuletzt hatte sein Besuch in Russland im Juli für viel Kritik in der EU gesorgt.