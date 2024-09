Angriff auf Klinikpersonal in Essen ist Fall von Clan-Kriminalität

Der gewaltsame Angriff auf Krankenhaus-Personal in Essen mit sechs Verletzten bewerten die Ermittler:innen als Clan-Kriminalität, teilte die Polizei mit. Die Familie sei bereits mehrfach mit Delikten aufgefallen, die diesem Bereich zuzuordnen seien.

Nach dem gewaltsamen Angriff auf Krankenhauspersonal in Essen mit sechs Verletzten bewerten die Ermittler den Fall als sogenannte Clan-Kriminalität. Das Fachkommissariat für die Bekämpfung dieser habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit. Die Familie sei bereits mehrfach mit Delikten aufgefallen, die diesem Bereich zuzuordnen seien, begründete ein Polizeisprecher. Auch bei der Auseinandersetzung am Freitag (20. September) seien die Tatbeteiligten massiv als Gruppe aufgetreten und hätten denjenigen, die eigentlich helfen wollten, mit der "Macht der Familie" gedroht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten mehrere Familienmitglieder am Freitag nach dem Tod eines Angehörigen in einem Essener Krankenhaus medizinisches Personal mit Schlägen und Tritten angegriffen. Sie seien zudem in einen Behandlungsraum eingedrungen und hätten Möbel und Geräte beschädigt, berichtete die Polizei. Das betroffene Elisabeth-Krankenhaus hatte von einer nie dagewesenen Aggressivität und Gewalt gegenüber den eigenen Mitarbeiter:innen gesprochen.

Insgesamt seien sechs Angestellte des Krankenhauses verletzt worden, so die Polizei. Eine 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie stationär behandelt werden musste. Zur genauen Zahl der mutmaßlich Beteiligten - einige davon namentlich bekannt, andere noch nicht identifiziert - laufen die Ermittlungen noch. Auch der Ablauf sei noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchung.

Hauptverdächtig ist aktuell ein 41-Jähriger mit türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund alleine aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.