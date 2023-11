Schweden will nicht mehr mit der Schweiz verwechselt werden

ABBA oder Appenzeller? Schweden oder Schweiz? Den Unterschied kennt offensichtlich nicht jede:r. Die schwedische Tourismusorganisation "Visit Sweden" möchte das nun ändern.

Wer in die Schweiz reist, freut sich mitunter auf leckeren Käse, hohe Berge und Luxusuhren. Eine Reise nach Schweden hingegen verspricht Zimtschnecken, endlose Wälder und zeitloses Design. So weit die Klischees. Doch sind diese Vorurteile gar nicht so standfest, wie zunächst vermutet.

Studie zeigt Unsicherheit von Tourist:innen

Die schwedische Tourismusbehörde "Visit Sweden" hat kürzlich eine Studie in Auftrag geben, die das enorme Verwechslungspotential der beiden europäischen Länder aufzeigt. So gaben rund 50 Prozent der US-amerikanischen Befragten an, nicht eindeutig die kulturellen Unterschiede der Schweiz und Schweden benennen zu können. Weitere Ergebnisse der Studie offenbaren, dass einige Reisende touristische Aktivitäten im falschen Land gebucht oder fast gebucht haben, berichtet der "Standard". Außerdem sollen rund 28 Prozent die Kultband ABBA nicht im skandinavischen Schweden, sondern in der Schweiz verorten.

Kreative Lösung und europäische Zusammenarbeit

Eine Lösung für dieses Verwechslungsproblem stellte nun jüngst die schwedische Tourismusorganisation "Visit Sweden" vor. Auf humoristische Art wird dabei die Schweiz zu Verhandlungen aufgefordert, um die Verwechslungsproblematik ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Während die Schweiz für Banken steht, kann man in Schweden Sandbänke bewundern, so die Kampagne.

