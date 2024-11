Schweiz: Skifahrer stecken über eineinhalb Stunden im Tunnel fest

Panne im Schweizer Skiort Zermatt: Da aufgrund einer technischen Störung die Bahn vom Gipfel nicht ins Tal fuhr, mussten Wintersportler:innen über eineinhalb Stunden in einem Tunnel ausharren.

Aufgrund einer technischen Störung steckten am Sonntag (24. November) zahlreiche Ski-Fahrer:innen für eineinhalb Stunden in einem Tunnel fest. Wie Augenzeug:innen der Schweizer News-Website "20 Minuten" berichteten, mussten dutzende Wintersportler:innen für eineinhalb Stunden am Trockenen Steg im schweizerischen Zermatt ausharren.

Eigentlich war geplant, dass die Skifahrer:innen den Weg zurück vom Gipfel per Bahn antreten. Abfahrten auf Skiern sind aus Sicherheitsgründen untersagt. Doch auf die Bahn warteten die Ausflügler vergeblich. "Es gibt nichts zu trinken und die Stimmung brodelt langsam", beschrieb ein Augenzeuge die aufgeladene Atmosphäre.

Ski-Fahrer:innen im Unklaren gelassen

Die Tourist:innen wurden offenbar lange nicht informiert. Erst später erklärte sich eine Sprecherin des Zermatt Matterhorn Tourismus gegenüber "20 Minuten": Es habe ein technisches Problem gegeben, die Bahn sei deshalb kurzzeitig ausgefallen. Nähere Details zu der Technik-Störung nannte die Sprecherin nicht.

Von Seiten der Betroffenen wurde die fehlende Kommunikation mit den Menschen, die im Tunnel ausharren mussten, kritisiert. Augenzeug:innen betonen, dass es auch 30 Minuten, nachdem die Bahn wieder gefahren war, immer noch zu langen Warteschlangen kam.