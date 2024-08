Schwer verletzt: Mann erleidet in Wuppertal Stichverletzungen

Wegen eines Streits, der zwischen drei Männern ausgebrochen war, wurde eine Person laut Polizeiangaben in Wuppertal schwer verletzt. Die Stichverletzungen stammten demnach mutmaßlich von einem Messer.

Anzeige

Bei einer Auseinandersetzung in Wuppertal ist ein Mann durch Stiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren drei Männer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Elberfeld in Streit geraten.

Fehler in der Migrationspolitik? Solingen-Attentat wirft Fragen auf

In dessen Verlauf erlitt ein 32-Jähriger im Rücken mehrere Stichverletzungen, die mutmaßlich von einem Messer stammten. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.