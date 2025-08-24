Für Kinder in Gaza: Erdogans Frau schreibt Brief an Melania Trump

Von Frau zu Frau: Emine Erdogan appelliert in einem Brief an Melania Trump, die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht länger zu ignorieren.

Anzeige

Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, hat in einem Brief an Melanie Trump appelliert, sich für die Kinder im Gazastreifen einzusetzen.

Sie vertraue darauf, dass Donald Trump ihr Mitgefühl für die im Ukraine-Krieg getöteten Kinder auf die Tausenden im Gazastreifen getöteten Kinder ausweite, hieß es in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde.

Ein Aufruf zu Menschlichkeit durch von der türkischen First Lady an Melania Trump. © Nachrichtenagentur Anadolu

Anzeige

Anzeige

Emine Erdogan bezieht sich auf Melanias Brief für die Ukraine

Erdogan bezieht sich auf einen Brief, den die First Lady der USA an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte. Darin hatte sie nach Angaben des US-Senders Fox New unter anderem zum Schutz von Kindern im Ukraine-Krieg aufgerufen. Die türkische Präsidentengattin rief Melanie Trump nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden. Der Brief Erdogans ist auf Freitag datiert.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt. Der türkische Präsident greift Netanjahu immer wieder scharf verbal an. Erdogan hatte den Überfall der islamistischen Hamas auf den Gazastreifen im Oktober 2023 zwar verurteilt, die Hamas aber anschließend als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.