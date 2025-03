Schwerer Unfall mit Lastwagen auf der A93: Zwei Menschen sterben

Auf der Autobahn 93 verunglücken am Montagmorgen mehrere Fahrzeuge. Zwei Menschen kommen ums Leben.

Ein 36 Jahre alter Mann und eine 49 Jahre alte Frau sind nach Polizeiangaben bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein in Richtung Regensburg fahrender Lastwagen nahe Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf der Gegenfahrbahn in andere Fahrzeuge gekracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Darunter sei ein weiterer Lastwagen und zudem weitere Fahrzeuge involviert gewesen.

Die Autobahn wurde wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Regensburg soll dies etwa bis 13 Uhr dauern, in Fahrtrichtung Hof bis gegen 15 Uhr, teilte die Sprecherin mit.