Verheerender Brand in Seniorenheim: Sechs Tote in Mailand

Das Feuer in einem Mailänder Seniorenheim bricht mitten in der Nacht aus. Die Folgen sind dramatisch: Mindestens sechs Menschen sterben, 81 werden verletzt.

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Brand in einem Mailänder Seniorenheim sterben mindestens sechs Menschen.

81 weitere Bewohner:innen werden verletzt.

Möglicherweise hat ein Unfall die Brandkatastrophe ausgelöst.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind in der Nacht zum Freitag (7. Juli) mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. 81 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, zwei von ihnen in sehr ernstem Zustand, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Freitagmorgen. Der Feuerwehreinsatz dauerte demnach am Morgen zunächst noch an.

Mailand: Sechs Tote bei Brand in Pflegeheim

Wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, soll der Brabd durch einen Unfall ausgelöst worden sein. Nähere Details wurden zunächst aber nicht genannt. Bei den Todesopfern soll es sich demnach um fünf Frauen und einen Mann im Alter von 56 bis 87 Jahren handeln.

In dem Pflegeheim, das in einem belebten Viertel im Südosten der norditalienischen Metropole liegt, sind der Zeitung zufolge 173 Menschen untergebracht. Die Flammen erfassten vor allem einen Teil des Erdgeschosses. Viele Fenster im ersten Stock des Gebäudes seien zersplittert, vermutlich als Folge von Explosionen wegen des Brands.