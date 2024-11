Seine Präsidentschaft einfach skippen: US-Reiseveranstalter bietet Anti-Trump-Kreuzfahrt an

Nach Donald Trumps neuerlichem Wahlsieg in den USA bietet die Kreuzfahrtgesellschaft Villa Vie Residences eine ungewöhnliche Möglichkeit, dem politischen Geschehen zu entkommen: Eine vierjährige Kreuzfahrt um die Welt.

Das Wichtigste in Kürze Villa Vie Residences bietet eine vierjährige Weltkreuzfahrt als Reaktion auf Donald Trumps Wahlsieg an.

Die Kosten für das luxuriöse Abenteuer belaufen sich auf rund 40.000 Dollar pro Jahr.

Das Angebot richtet sich vor allem an Rentner:innen und politisch Desillusionierte.

Donald Trump wird im Januar 2025 erneut US-Präsident. Für Gegner des umstrittenen Politikers wird damit eine echte Horrorvorstellung Realität. Die Kreuzfahrtgesellschaft "Villa Vie Residences" bietet aber einen Ausweg an: Das Reisepaket namens "Skip Forward", von dem u.a. "The Latin Times" berichtet, soll es Kund:innen ermöglichen, abseits der politischen Turbulenzen zu leben und dabei die Welt zu erkunden.

Anti-Trump-Reise vorallem für Senioren

"Sobald Sie an Bord gehen, beginnt Ihre Reise", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Das Angebot umfasst nicht nur die Möglichkeit, an jedem Hafen flexibel teilzunehmen, sondern auch das kulturelle Flair jedes Zielorts intensiv zu erleben. Anne Alms, Leiterin des Verkaufs bei "Villa Vie Residences", betont den einzigartigen Charakter des Angebots: "Villa Vie bietet eine einzigartige Möglichkeit, die ganze Welt in einem langsamen Tempo zu sehen."

Die Kosten für das vierjährige Abenteuer belaufen sich auf etwa 40.000 Dollar pro Jahr. Für diejenigen, die sich für das gesamte Vierjahrespaket entscheiden, gibt es spezielle Preise: 159.999 Dollar im Doppelzimmer oder 255.999 Dollar in einer Einzelkabine. Laut Kathy Villalba, der operativen Geschäftsführerin des Unternehmens, spricht dieses Angebot insbesondere Menschen im Rentenalter an: "Dieses Programm nimmt die Sorge um laufende Lebenshaltungskosten vollständig ab und bietet gleichzeitig den ultimativen Traum: jede Ecke der Welt per Schiff zu erkunden."

Unternehmen ist für politisch inspirierte Reiseprogramme bekannt

Die Kreuzfahrtreise "Skip Forward" wird von "Villa Vie Residences" nicht ausdrücklich mit dem Beginn der zweiten Trump-Präsidentschaft verknüpft. CEO Mikael Petterson erläuterte in einem Interview mit "Fox Business" allerdings, dass das Reisepaket insbesondere für Personen konzipiert wurde, die nach dem Sieg von Trump aus den USA auswandern möchten. "Obgleich das Paket bereits vor dem Ausgang der Wahlen entwickelt wurde, sind wir der Überzeugung, dass es genau das Richtige für jene ist, die angekündigt haben, das Land zu verlassen, sollte XYZ gewinnen", erklärte er. Weiterhin betonte er: "Unsere Gemeinschaft findet sich in der gemeinsamen Leidenschaft wieder, die Welt auf authentische Weise zu entdecken – weit entfernt von politischen Debatten."

Das Unternehmen ist aber generell bekannt für seine politisch inspirierten Reiseprogramme. Ein weiteres Beispiel ist das zweijährige Paket "Mid-Term Selection", das auf die Zwischenwahlen im Jahr 2026 anspielt. Ein weiteres Angebot der Keuzfahrtgesellschaft "Villa Vie Residences" ist das "Endless Horizons"-Paket, welches sich an Kund:innen richtet, die von der Inflation betroffen sind.