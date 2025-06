Die zweite Amtszeit von Donald Trump geht mit gesunkenen Beliebtheitswerten der USA einher. In einem Nachbarland kommen die Vereinigten Staaten besonders schlecht an - doch das negativste Bild hat ein europäisches Land.

Seit dem 20. Januar 2025 ist US-Präsident Donald Trump zurück im Weißen Haus - eine Zäsur, für die USA und das Ausland. Einer aktuellen Untersuchung vom Pew Research Center zufolge haben die Vereinigten Staaten seitdem deutlich an Beliebtheit eingebüßt. Wie die Studie zeigt, sanken die Beliebtheitswerte der USA in 15 von 24 untersuchten Staaten - befragt wurden insgesamt 28.333 Erwachsene.

Zu diesen Ländern zählt, einem "n-tv.de"-Bericht zufolge, auch Deutschland: Seitdem Donald Trumps zweite Amtszeit begonnen hat, ist der Anteil der Menschen mit einer positiven Sicht auf die USA von 48 auf 33 Prozent gesunken - um satte 16 Prozentpunkte. Statt knapp der Hälfte blicken demnach nur noch ein Drittel positiv über den Großen Teich. Umgekehrt haben derzeit 66 Prozent ein negatives Bild. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 48 Prozent.

Wo ist die USA am beliebtesten?

In weiten Teilen Europas ging die Beliebtheit der USA unter der Trump-Regierung deutlich zurück, in Polen gab es die größte Differenz im Vergleich zur letzten Untersuchung. Am unbeliebtesten sind die Vereinigten Staaten den Ergebnissen zufolge in Schweden - 79 Prozent bewerten die USA als negativ.

In Mexiko und Kanada ist eine Wende zu beobachten - hier hat die Mehrheit ein schlechtes Bild vom Nachbarstaat. Als Joe Biden noch aus dem Weißen Haus regierte, blickten diese Länder mehrheitlich noch wohlwollend über die Grenze. Insbesondere Donald Trump kommt in Mexiko überhaupt nicht gut an. In der Umfrage gaben 91 Prozent der befragten Mexikaner:innen an, dem US-Präsidenten nicht zuzutrauen, weltpolitisch die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Über alle Länder hinweg waren eine Mehrheit mit Trumps außenpolitischen Entscheidungen bezüglich der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie seiner Innenpolitik mit Blick auf Einwanderung und Klimawandel nicht einverstanden. Für 80 Prozent aller Befragten ist Trump arrogant. Ehrlichkeit bescheinigten ihm lediglich 28 Prozent.

In Israel ist das USA-Bild am besten: Insgesamt 83 Prozent der Befragten gaben an, positiv auf die Vereinigten Staaten zu blicken.

