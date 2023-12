Die Polizei hat wegen möglichen Anschlagplänen die Schutzmaßnahmen am Kölner Dom erhöht. Sprengstoff wurde laut Sicherheitskreisen aber nicht gefunden.

Das Wichtigste in Kürze Sicherheitsbehörden hatten nach dpa-Informationen kurz vor Heiligabend Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom erhalten.

Seither hat die Polizei ihre Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren.

Bei einer Durchsuchung am Samstagabend ist laut Sicherheitskreisen aber kein Sprengstoff gefunden worden.

Bei der Durchsuchung des Kölner Doms wegen eines möglichen Anschlagplans ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen kein Sprengstoff entdeckt worden. Die Sprengstoffspürhunde hätten am Samstagabend nichts gefunden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagmorgen.

Im Video: Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen: Islamisten planten Anschlag auf Kölner Dom

Kölner Dom: Besucher werden an Heiligabend kontrolliert

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhöht. Polizisten durchsuchten am Samstagabend mit Spürhunden die Kathedrale und kündigten an, an Heiligabend alle Besucher zu kontrollieren.

Sicherheitsbehörden hatten nach dpa-Informationen Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom erhalten. Auch eine Kirche in Wien sei mögliches Ziel gewesen, hieß es am Samstag.

