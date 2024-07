Sie spricht nur gebrochen Deutsch: 13-jähriges Mädchen aus Mechernich vermisst

Eine 13-Jährige aus Mechernich wird seit Montag vermisst. Ein Mitschüler will sie in einem Zalando-Geschäft in Köln gesehen haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein 13-jähriges Mädchen aus Mechernich wird seit Montag (1. Juli) vermisst. Laut einer Mitteilung der Polizei Euskirchen sagte die Jugendliche ihren Eltern, sie gehe zur Schule, obwohl diese wegen Zeugniskonferenzen geschlossen war.

Ein Mitschüler hat das Mädchen angeblich in einem Zalando-Geschäft in Köln gesehen, rund 50 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich in Köln aufhält.

Mädchen spricht nur gebrochen Deutsch

Die Vermisste ist 1,58 Meter groß und schlank. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Sie führte eine graue Tasche mit sich und trägt einen Verband an der linken Hand. Die Polizei gab an, dass das Mädchen nur gebrochen Deutsch spricht und sich in ihrer Umgebung nicht gut auskennt.

Die Polizei Euskirchen bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Informationen über den Aufenthaltsort des Mädchens hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251/799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Kontakt

Polizei Euskirchen

Telefon: 02251/799-0

E-Mail: poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de