Erleichterung, bisweilen Euphorie, macht sich bei der deutschen Nationalmannschaft breit nach dem wichtigen Punkt gegen Spanien. Doch der Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-WM ist noch völlig ungewiss. So kann es Flicks Team in die nächste Runde schaffen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das deutsche Remis gegen Spanien hält die WM-Hoffnung am Köcheln.

Flicks Team ist für den Achtelfinal-Einzug aber auf fremde Hilfe angewiesen.

Im "Endspiel" gegen Costa Rica geht es am Donnerstag um alles.

Nach dem wichtigen 1:1 gegen Spanien im zweiten WM-Vorrundenspiel ist die Erleichterung bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft groß. Doch das hart umkämpfte Remis, das Joker Niclas Füllkrug mit seinem Tor in der 83. Minute sicherte, bedeutet für das Team von Bundestrainer Hansi Flick noch lange nicht den Einzug ins Achtelfinale. Die DFB-Auswahl ist im Vorrunden-Showdown am Donnerstag (1. Dezember) gegen Costa Rica auf fremde Hilfe angewiesen.

Endspiel gegen Costa Rica

Die DFB-Auswahl steht in ihrer Gruppe F vor dem entscheidenden dritten Vorrundenspiel bei der WM in Katar immer noch auf dem letzten Tabellenplatz. Spanien (4 Punkte, 8:1 Tore), Japan (3 Punkte, 2:2 Tore) und Costa Rica (3 Punkte, 1:7 Tore) stehen aktuell besser da. Alle vier Teams haben noch die Chance aufs Achtelfinale, für Hochspannung beim Gruppenfinale ist also gesorgt. Die Begegnungen Costa Rica - Deutschland und Japan - Spanien finden am Donnerstag (20.00 Uhr) parallel statt.

So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Es gibt verschiedene Szenarien, wie die deutsche Nationalelf in die nächste WM-Runde in Katar einziehen kann:

Anzeige

Anzeige

Deutschland (1 Punkt, 2:3 Tore) kommt weiter...

- bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

- bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen

- bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat

- bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl und Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

- bei einer Niederlage oder einem Unentschieden ist Deutschland definitiv in der Vorrunde raus, wie schon bei der Fußball-WM 2018 in Russland.

Füllkrug: Jetzt nicht durchdrehen

Der letzte Vorrundenspieltag verspricht also absolute Hochspannung. Der Ausgang für Flicks Team: ungewiss. Bei aller Euphorie nach dem späten Ausgleichstreffer gegen Spanien sind sich die deutschen Spieler darüber bewusst, dass sie noch nichts erreicht und einen historisch schlechten WM-Auftakt hingelegt haben. Torschütze Füllkrug brachte es am Sonntagabend nach dem Match auf den Punkt: "Wir brauchen jetzt auch nicht durchzudrehen, es ist immer noch ein 1:1 und kein Sieg. Aber wir können mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen und hoffen, dass dann alles gut ausgeht."

Verwendete Quellen: