So spektakulär erschien der Erdbeermond 2025 über Deutschland und Europa

Eine astronomische Besonderheit, die nur alle 18 Jahre auftritt, konnte Mittwochabend (11. Juni) am deutschen und zu Teilen auch europäischen Nachthimmel beobachtet werden - der "Erdbeermond". Die Besonderheit: Dieses Jahr stand er extrem tief.

Anzeige

Wer am Mittwochabend (11. Juni) in den Nachthimmel schaute, dem bot sich ein seltenes Naturereignis. Dort hatte sich der "Erdbeermond" gezeigt, wie der Junivollmond auch genannt wird, und für eine sogenannte "Mondtäuschung" gesorgt. Weil der Erdtrabant zurzeit besonders tief am Himmel steht, erscheint er größer als sonst. Himmelsbeobachter:innen, die den außergewöhnlichen Vollmond gestern verpasst haben, könnten ihn am Donnerstagabend (12. Juni) mit ein wenig Glück erspähen.