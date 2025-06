Der Konflikt um Irans Atomprogramm eskaliert. Das israelische Militär greift den Erzfeind massiv an, auch dessen Atomanlagen. Der Iran antwortet laut Israel mit Drohnen. Verfolgen Sie die Geschehnisse im LIVE-Programm von WELT, CNN und Tagesschau24.

In der Nacht auf Freitag (13. Juni) hat Israel mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Es handele sich um einen "Präventivschlag", so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "erfolgreichen Eröffnungsschlag". In Teheran waren in den frühen Morgenstunden Explosionen zu hören.

