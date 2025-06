So teuer ist der Strom in Deutschland im weltweiten Vergleich

Deutschland belegt im internationalen Stromkostenvergleich den fünften Platz. Trotz leichter Verbesserung zahlen deutsche Haushalte im Durchschnitt weiterhin hohe Preise.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Haushalte zahlen weltweit die fünfthöchsten Strompreise.

Die neue Bundesregierung plant Maßnahmen zur Senkung des Strompreises um mindestens fünf Cent pro kWh.

Verbraucher:innen können durch Tarifwechsel und Preisgarantien ihre Kosten reduzieren.

Deutschland gehört nach wie vor zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen weltweit. Laut einer Analyse von Verivox und Global Petrol Prices, über die der "Spiegel" berichtet, zahlen deutsche Privathaushalte im ersten Quartal dieses Jahres im Durchschnitt 38 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Anzeige

Anzeige

Regierung verspricht fünf Cent Entlastung

Damit liegt Deutschland auf dem fünften Platz, nur übertroffen von Bermuda, Dänemark, Irland und Belgien. Vor vier Jahren führte Deutschland diese Statistik noch an, was eine leichte Verbesserung darstellt, aber dennoch bleibt das Land ein Hochpreisland. Der globale Durchschnittspreis für Strom beträgt laut der Studie weniger als die Hälfte, nämlich 15 Cent je kWh.

Teurer Strom in Deutschland ist vor allem auf gestiegene Netzentgelte, Steuern und Umlagen zurückzuführen, so Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Zudem beeinflussen hohe Gaspreise und steigende CO₂-Kosten den Strompreis spürbar, da Gaskraftwerke oft die Preise im Stromgroßhandel bestimmen, wenn erneuerbare Energien nicht ausreichend Strom liefern. Die neue Bundesregierung hat versprochen, Abhilfe zu schaffen und den Strompreis für Haushalte und Unternehmen um mindestens fünf Cent pro kWh zu senken. Der Koalitionsvertrag sieht Maßnahmen wie die Senkung der Stromsteuer und Umlagen sowie das Deckeln der Netzentgelte vor.

Strompreise weltweit: Iran am günstigsten

Im globalen Vergleich ist der Strom in Iran mit 0,35 Cent je kWh am günstigsten, zumindest vor dem Ausbruch des Kriegs mit Israel. Dahinter folgen Sudan und Äthiopien. Diese Vergleiche sind jedoch aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft der Menschen schwierig. Bereinigt um diesen Effekt belegt Deutschland Rang 22 von 143. Am teuersten ist der Strom in dieser Betrachtung in Sierra Leone und Kenia.

Anzeige

Anzeige

Wie deutsche Haushalte sparen können

Verbraucherschützer:innen empfehlen deutschen Haushalten, aus der teuren Grundversorgung in günstigere Tarife zu wechseln. Angebote beginnen bei etwa 26 Cent je kWh, wobei auf die Seriosität der Anbieter geachtet werden sollte.

Die Daten für die Analyse basieren auf Angeboten von Stromversorgern sowie Angaben von Behörden. Kleine Inseln wie Bermuda haben aufgrund ihrer geringen Möglichkeit, Strom zu importieren und der Notwendigkeit kleiner Kraftwerke, die Diesel oder Heizöl verwenden, besonders hohe Preise. Um als Verbraucher:in in Deutschland Geld zu sparen, wird empfohlen, Verträge mit einer Laufzeit von etwa einem Jahr sowie einer entsprechenden Preisgarantie abzuschließen.

Die Situation in Deutschland zeigt, dass trotz leichter Verbesserungen im internationalen Vergleich weiterhin hohe Stromkosten bestehen bleiben. Durch den Wechsel zu günstigeren Tarifen können Verbraucher:innen ihre Kosten reduzieren und gleichzeitig von der Preisgarantie profitieren. Die geplanten Maßnahmen der Regierung könnten zukünftig für weitere Entlastung sorgen.