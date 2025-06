Ein Produktionsfehler zwingt Edeka zu einem umfassenden Rückruf der "Gut & Günstig Delikatess Geflügel Fleischwurst". In der Herstellung wurden bestimmte Chargen der 400-Gramm-Wurst nicht richtig erhitzt. Das Können Kund:innen jetzt machen.

Das Wichtigste in Kürze: Für viele Edeka-Kund:innen ist sie ein fester Bestandteil des Einkaufszettels: die "Gut & Günstig Delikatess Geflügel Fleischwurst".

Doch aktuell gibt es eine wichtige Warnung.

Aufgrund von Mängeln in der Produktion wird das beliebte Produkt zurückgerufen.

Bei einem beliebten Edeka-Produkt gibt es Mängel in der Herstellung. Die "Gut & Günstig Delikatess Geflügel Fleischwurst" in der 400-Gramm-Verpackung (2 x 200 Gramm) musste deshalb zurückgerufen werden. Der Produzent Heidemark Landfrische GmbH & Co. KG hat festgestellt, dass ein Teil der Geflügelfleischwurst während des Herstellungsprozesses nicht vollständig erhitzt wurde, was sie für den Verzehr ungeeignet macht.

Ware wird auch ohne Kassenbon erstattet

Der Rückruf betrifft Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.07.2025 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NI 10067 EU. Die Fleischwurst wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft.

Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und Genusstauglichkeitskennzeichen gekauft haben, können es gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Die Rückgabe ist auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich. Verbraucher:innen in diesen Regionen sollten besonders aufmerksam sein. Der Rückruf ist eine Vorsichtsmaßnahme, um mögliche gesundheitliche Risiken zu vermeiden, die durch den Verzehr unzureichend erhitzter Produkte entstehen könnten.