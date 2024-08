Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auf Instagram seine Top 10 Reiseziele gepostet. Die Follower reagieren unterschiedlich darauf, die meisten scheinen sich aber über seine Vorschläge zu amüsieren.

Das Wichtigste in Kürze Markus Söder empfiehlt auf Instagram seinen Follower:innen zehn Lieblingsreiseziele, darunter New York und Rom.

Die Postings führten zu unterschiedlichen Reaktionen und Kommentaren seiner 591.000 Follower.

Die Nutzer reagierten mit eigenen Empfehlungen und humorvollen Anmerkungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich nicht nur in politischen Angelegenheiten engagiert, sondern hat auch Spaß an Unterhaltungsshows. Nach seinem Auftritt bei "Inas Nacht" hat er sich erneut volksnah gezeigt, indem er auf Instagram seine zehn liebsten Reiseziele veröffentlicht hat.

Unter den ausgewählten Orten finden sich unter anderem New York, Rom und seine Heimatstadt Nürnberg. Das Bild zeigt nicht nur eine Karte seiner bevorzugten Reiseziele, sondern auch eine schwarz-weiße Cartoon-Zeichnung des bayerischen Ministerpräsidenten.

So reagierten seine Follower:innen

Die Tipps lösen unter Söderns 591.000 Instagram-Follower:innen sehr unterschiedliche Reaktionen aus. "Zu wenig Bayern für meinen Geschmack", witzelt ein Follower. Ein anderer User schreibt: "Barselouuna ist auch sehr schön".

Im Video oben erfahren Sie, wie andere User:innen auf Markus Söders Post reagiert haben

Markus Söder schließt Posten als Bundesminister aus

Und wie schaut es momentan politisch bei Markus Söder aus?

Der 57-Jährige schließt einen Wechsel als Minister in die Bundespolitik aus. "In einer möglichen neuen Regierung ist der Koalitionsausschuss das entscheidende politische Zentrum und nicht das Kabinett. Als Parteivorsitzender und Ministerpräsident könnte ich die Interessen Bayerns und der CSU am besten vertreten", sagte der Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung" am 1. August.

Auf die Frage, ob das Amt eines Bundesministers unter seiner Würde sei, betonte er: "Es bleibt dabei: Kanzler oder Ministerpräsident." Als Parteichef und Ministerpräsident hat er mehr Einfluss in Berlin, als es ihm als Bundesminister möglich wäre.

Wiederholt erklärte Söder, er werde mit CDU-Chef Friedrich Merz im Spätsommer einen Vorschlag machen, wer als Kanzlerkandidat der Union bei der Wahl antreten werde: "Es ist das oberste Ziel, die Ampel abzulösen, dem hat sich alles unterzuordnen."