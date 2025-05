Sollen "Zölle schlucken": Jetzt geht Trump auch auf Walmart los

Günstig, aber nicht mehr lange? Wegen der US-Zölle auf chinesische Waren rechnet Discount-Riese Walmart mit steigenden Preisen – und gerät prompt ins Visier von Präsident Trump.

In der Debatte über seine Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump den Einzelhandelsriesen Walmart scharf kritisiert. Das Unternehmen solle die Zölle nicht als Vorwand für Preiserhöhungen benutzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Walmart habe im vergangenen Jahr Milliarden verdient – weit mehr als erwartet, so Trump. Der Konzern und China sollten seiner Meinung nach "die Zölle schlucken" – und sie nicht an die Endverbraucher weitergeben. "Ich werde genau hinschauen – und Eure Kunden auch!!!", mahnte Trump.

Walmart-Finanzboss kritisierte Zölle

Der US-Präsident reagierte damit wohl auf Aussagen von Walmart-Finanzchef John David Rainey. Dieser hatte kürzlich dem Sender CNBC zufolge erklärt, man sei mit den Fortschritten der Regierung bei den Zöllen zwar zufrieden, das Niveau sei aber weiterhin zu hoch. Walmart werde einen Teil der Preissteigerungen selbst abfedern, ebenso die Zulieferer – dennoch dürften Verbraucher die Auswirkungen laut Rainey zu spüren bekommen. Bloomberg zitierte ihn mit den Worten, die Preissteigerungen würden spätestens im Mai in den Regalen bemerkbar werden.

Walmart steht in den USA sinnbildlich für günstige Preise. Ein erheblicher Teil der Waren, etwa Elektronik und Kleidung, stammt direkt oder indirekt aus China. Höhere US-Zölle auf chinesische Importe erhöhen den Kostendruck entlang der Lieferkette. Das birgt politischen Zündstoff – womöglich auch für Trump, dessen Stammwählerschaft teils besonders preissensibel ist.