Sorgen um Papst wieder größer: "Zwei Episoden akuten Atemversagens" bei Franziskus

Erneut schlechte Nachrichten aus der Gemelli-Klinik in Rom: Franziskus gerät erneut in Atemnot, zweimal sogar.

Anzeige

Papst Franziskus hat im Krankenhaus wieder einen Rückschlag erlitten. Der 88-Jährige hatte am Nachmittag "zwei Episoden akuten Atemversagens", wie der Vatikan am Abend mitteilte. Wie bereits am Freitag (28. Februar) hätten sich die Muskeln seiner Atemwege verkrampft, hieß es. "Daher wurden zwei Lungenspiegelungen durchgeführt, bei denen reichlich Sekret abgesaugt werden musste." Zudem sei Franziskus wieder mechanisch beatmet worden.

Anzeige

Anzeige

Ärzte: Papst zu jeder Zeit wach

Mit einer Prognose über den weiteren Verlauf hielten sich die Ärzt:innen zurück. Zugleich wurde aber betont: "Der Heilige Vater blieb zu jeder Zeit wach, orientiert und kooperativ." Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Mitte Februar im Gemelli-Krankenhaus von Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung.