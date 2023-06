Sozialverband: Auch Rentner sollten Inflationsprämie erhalten

Für Pensionär:innen wird es wohl auch eine Prämie zum Ausgleich der Inflation. Ein "unsägliches Signal", so der Sozialverband VdK, wenn nicht auch die Rentner:innen bedacht werden.

Eine Inflationsprämie für Renter:innen, so wie es auch für pensionierte Beamt:innen vorgesehen ist, das fordert der Sozialverband VdK.

"Wer nur von einer kleinen Rente lebt, hält eine Inflationsprämie für Pensionär:innen des Bundes für absolut unangemessen", sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Freitag (30. Juni) zur Begründung. Dies sei ein "unsägliches Signal".

Sozialverband: Geld reicht kaum noch

Zwar gibt es zum 1. Juli eine Rentenerhöhung - 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten. "Doch bei einer Inflation von über sechs Prozent haben die Rentnerinnen und Rentner de facto immer weniger im Einkaufskorb", so Bentele. "Das Geld reicht bei denen mit kleinen Renten und ohne weitere Einkommensquellen kaum noch für Lebensmittel, Energie und die Zuzahlungen zu Medikamenten."

Die Berliner Koalition will das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst von Bund und Ländern für die Beamt:innen übernehmen, der Gesetzentwurf soll am 12. Juli vom Kabinett behandelt werden. Vorgesehen ist darin auch die Inflationsprämie für aktive und pensionierte Beamt:innen. Die gesetzlichen Renten seien ohnehin niedriger als die Beamtenpensionen, so ein weiteres Argument von Bentele.