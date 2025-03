SpaceX verschiebt Raketenstart - Astronauten stecken weiter auf ISS fest

Seit Monaten sitzen zwei Astronaut:innen einer NASA-Mission auf der Internationalen Raumstation fest. Der erste Versuch der Rückhol-Mission scheiterte. Klappt es nun beim zweiten Mal? Alle Infos zum geplanten Raketenstart.

Suni Williams und Butch Wilmore - zwei Astronaut:innen, die seit Juni 2024 auf der Internationalen Raumstation ISS feststecken. Eine SpaceX-Rakete des Typs Falcon 9 sollte zwar am Donnerstag (13. März) zur ISS starten, damit die gestrandeten Astronaut:innen zur Erde zurückkehren können. Doch die Rakete wurde noch kurz vor dem Start gestoppt.

"Wegen starker Winde und Niederschläge in der Flugbahn" wurde später auch der zweite Termin für den Raketenstart am Donnerstag (13. März) verschoben. Die Dragon-Kapsel mit zwei US-amerikanischen Astronautinnen sowie einem russischen und einem japanischen Astronauten soll jetzt am Freitag (14. März) an die ISS andocken.

