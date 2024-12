Spanien: Eltern sollen 14-jährige Tochter verkauft haben

Obwohl Zwangsheiraten in der EU gesetzlich verboten sind, werden immer wieder erschütternde Fälle ans Licht gebracht. Häufig sind die betroffenen Personen noch sehr jung - wie in diesem Fall in Spanien.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Elternpaar soll in Spanien seine 14-jährige Tochter für 5.000 Euro an einen erwachsenen Mann als Ehefrau verkauft haben.

Etwa drei Jahre nach der Zwangsheirat seien die Eltern sowie der Ehemann des Opfers in Cádiz im Südwesten des Landes festgenommen worden.

Sowohl den Eltern als auch dem Ehemann des Opfers drohen mehrjährige Haftstrafen.

In Spanien soll ein 14-jähriges Mädchen von ihren Eltern für 5.000 Euro an einen erwachsenen Mann als Ehefrau verkauft worden sein. Die Zwangsheirat habe vor drei Jahren stattgefunden. Nun wurden die Eltern sowie der Ehemann des Opfers in Cádiz im Südwesten des Landes festgenommen. Das berichtete die Zeitung "La Vanguardia" und andere Medien unter Berufung auf die spanische Nationalpolizei.

Mehrjährige Haftstrafen für Eltern & Ehemann

Den Eltern und dem Ehemann werde unter anderem Menschenhandel, sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch zur Last gelegt, hieß es in den Berichten.

Im Video: Stiefvater jetzt in U-Haft: Elfjährige in Siegen-Wittgenstein wurde schwanger

Während für den Vater Untersuchungshaft angeordnet wurde, wurde die Mutter und der Mann des Opfers unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Allen drei drohen mehrjährige Haftstrafen.

Anzeige

Anzeige

Mädchen wurde gezwungen, Schrott zu sammeln

Die junge Frau, die in Spanien geboren wurde und rumänischer Herkunft ist, habe auf einer Polizeiwache in Cádiz Anzeige gegen die drei Beschuldigten erstattet. Sie habe berichtet, seit ihrer Eheschließung im Oktober 2021 Opfer von psychischer, körperlicher und sexueller Misshandlung gewesen zu sein. Sie habe mit ihrem Ehemann in einem Lieferwagen gelebt und sei von ihm dazu gezwungen worden, Schrott zu sammeln, um Geld zu verdienen.

Werden Braut, Bräutigam oder beide Eheleute zur Heirat gezwungen, spricht man von einer Zwangsheirat. Diese ist in Deutschland und der gesamten EU verboten. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer an Zwangsehen aus. Die meisten Betroffenen sind Frauen und Mädchen.