Spitzenklub offenbar interessiert: Neuer Job für Hansi Flick?

Einem Medienbericht zufolge konnte Ex-Bundestrainer bald in die Serie A wechseln. Dort würde Flick eine absolute Trainer-Legende ersetzen.

Das Wichtigste in Kürze Heißes Wechselgerücht aus Italien: Demnach soll der Spitzenklub AS Rom an Hansi Flick interessiert sein.

Dort sind die Tage von José Mourinho offenbar gezählt.

Der Portugiese hat ohnehin schon Pläne für seinen nächsten Trainerposten.

Hat Hansi Flick nach seiner Entlassung beim DFB bald wieder einen neuen Job? Laut der italienischen "Corriere dello Sport" ist der ehemalige Bundestrainer bei der AS Rom im Gespräch.

Flick könnte dort der Nachfolger von José Mourinho werden, der Medienberichten zufolge vor dem Aus steht. Aktuell liegt das Team von "The Special One" nur auf Platz 13 der Serie A.

Mourinho hatte zuvor bereits öffentlich mit einem möglichen Engagement in Saudi-Arabien geliebäugelt. Flick war beim DFB am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit von seinen Aufgaben als Bundestrainer entbunden worden.

Nagelsmann folgt auf Flick

Die deutsche Nationalmannschaft hatte zuvor mit 1:4 gegen Japan und damit das dritte Spiel nacheinander verloren. Neuer Bundestrainer ist inzwischen Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Der 36-Jährige hat beim DFB zunächst einen Vertrag bis nach der Heim-Europameisterschaft im kommenden März unterschrieben. Die erste Bewährungsprobe für Nagelsmann findet auf der anstehenden Testspielreise in den USA statt, wo das DFB-Team am 14.10. auf die US-Auswahl und am 18.10. auf die mexikanische Nationalmannschaft trifft.

