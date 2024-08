Sprecherin: "Erfüllender Moment" für Biden vor Rede in Chicago

Zum viertägigen Parteitag der Demokraten in Chicago kündigte US-Präsident Joe Biden an, eine Rede zu halten. Wie eine Sprecherin bestätigt, freut sich der amtierende Präsident auf die kurz bevorstehende Veranstaltung. Man erwartet, dass Biden eine Abschiedsrede halten wird.

US-Präsident Joe Biden freut sich nach den Worten seiner Sprecherin auf seine Rede beim Parteitag der Demokraten in Chicago. "Dies ist ein erfüllender Moment für ihn", sagte Karine Jean-Pierre an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Flug nach Chicago. "Er ist in bester Stimmung. Er freut sich darauf, diese Rede zu halten", so Jean-Pierre.

Es werde darin um die Errungenschaften gehen, die Biden und seine Vize Kamala Harris geleistet hätten. Biden werde den Staffelstab an Harris übergeben, so Jean-Pierre mit Blick auf die Präsidentenwahl. Auf die Frage, wie lange die Rede des 81-Jährigen dauern werde, sagte die Sprecherin: "Das ist eine Überraschung."

Viertägiger Parteitag der Demokraten

Die US-Metropole Chicago ist in den kommenden Tagen Schauplatz des viertägigen Parteitags der Demokratischen Partei. Biden soll in der deutschen Nacht zu Dienstag sprechen. Eigentlich hätte die Partei in Chicago den US-Präsidenten offiziell zum Kandidaten für die Wahl im November küren sollen. Doch der 81-Jährige stieg auf Druck seiner Partei hin im Juli in einer dramatischen Wende aus dem Rennen aus und machte Platz für seine Vizepräsidentin Harris. Die 59-Jährige steht bei der Zusammenkunft nun im Rampenlicht.

Bidens Rede wird dennoch mit Spannung erwartet. US-Medien gehen allerdings nicht davon aus, dass es eine Art Abschiedsrede werde, da der 81-Jährige noch einige Monate im Amt hat. Es wird viel mehr erwartet, dass Biden sich darauf konzentrieren wird, die Einheit der Partei zu unterstreichen und Harris im Rennen ums Weiße Haus zu unterstützen. Die Demokratin wird bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antreten.

