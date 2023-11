Starkregen löst Schlammlawine bei Oberstdorf aus: Erdrutsch blockiert Straße

In Oberstdorf hat sich wegen des Starkregens eine Mure gelöst und eine Kreisstraße auf 50 Metern mit Schlamm bedeckt. Die Straße ist noch bis Freitagabend gesperrt.

Nach dem andauernden Starkregen ist es in Schwaben zu einem Erdrutsch gekommen. Am Mittwochabend (15. November) löste sich bei Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) eine Schlammlawine an einer Kreisstraße, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilte. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Straße ist auf einer Breite von rund 50 Metern blockiert und seit Mittwochabendabend voll gesperrt. Grund für den Hangrutsch ist nach den Angaben der in den letzten Tagen andauernde Starkregen.

Straße ab Montag erneut gesperrt

Das Landratsamt Oberallgäu teilte am Freitag (17. November) mit, dass die Fahrbahn ab 18 Uhr wieder halbseitig geöffnet werden kann. Allerdings müsse man die gesamte Straße ab Montag (7 Uhr) erneut für die nötigen Restarbeiten (Holzrodungen und Materialabtransport) sperren.