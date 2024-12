"Steche jeden ab": Mann nach Drohung gegen Weihnachtsmarkt in Bremerhaven festgenommen

Ein Mann aus Bremerhaven veröffentlichte auf X ein Video, in dem mit Straftaten auf dem Weihnachtsmarkt drohte: Er wolle alle angreifen, die für ihn arabisch aussehen. Die Polizei reagierte schnell.

Das Wichtigste in Kürze Die Polizei hat einen Mann in Bremerhaven festgenommen, der in einem TikTok-Video schwere Straftaten auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt androhte.

In dem Video erklärte der Mann, dass er am 25. Dezember auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt Menschen "abstechen" wolle, die arabisch oder südländisch aussehen.

Der Polizeieinsatz folgte nur wenige Tage auf die Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem mindestens fünf Menschen getötet und weitere 200 Menschen verletzt wurden.

Die Polizei in Bremerhaven hat einen Mann festgenommen, der in einem TikTok-Video Drohungen gegen den Weihnachtsmarkt der Stadt ausgesprochen hatte. Nach dem Bekanntwerden des Clips wurde der mutmaßliche Verfasser laut Polizeiangaben zügig identifiziert und vorläufig in der Stadt in Gewahrsam genommen. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Zu den Hintergründen des Festgenommenen oder darüber, wie ernst die Drohungen waren, machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Sie rief dazu auf, das Video nicht weiterzuverbreiten.

Mann will "jeden abstechen, der arabisch oder südländisch aussieht"

In dem Video erklärte der Mann, dass er am 25. Dezember auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt Menschen "abstechen" wolle, die arabisch oder südländisch aussehen. "Endlich muss mal Schluss sein in Deutschland", sagte er. Er meine die Drohung ernst, betonte der Mann, er selbst habe dabei nichts zu verlieren.

Bereits zuvor hatte die Polizei auf der Plattform X über den Vorfall informiert. Nutzer:innen hatten die Beamt:innen auf den Clip aufmerksam gemacht, woraufhin die Polizei Bremerhaven und Bremen erklärten, dass das Video bekannt sei und entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden.

Nur wenige Tage nach Todesfahrt in Magdeburg

Der Einsatz folgt nur wenige Tage auf den tragischen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Am Freitagabend (20.12) war ein Mann mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei mindestens fünf Menschen getötet, darunter ein neunjähriges Kind. Weitere 200 Menschen wurden verletzt.