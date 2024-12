Steinmeier nach Attentat: "Hass darf nicht das letzte Wort haben"

Vor 36 Minuten

Kramer: "Widerwärtige Hetze bei Trauerfeier" in Magdeburg

Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht beim Todesfahrer von Magdeburg eine zunehmende Abdriftung ins rechtsextreme Spektrum in den vergangenen Jahren. "Selbst wenn sich eine psychische Störung herausstellen sollte, lässt sich an den Beiträgen des mutmaßlichen Täters im Internet eine gewachsene Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts in den letzten Jahren feststellen", sagte Kramer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Gewachsene Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts" - so beschreibt Thüringens Verfassungsschutzpräsident den Todesfahrer von Magdeburg. © Martin Schutt/dpa

Kramer bezeichnete es als "widerwärtig, aber nicht überraschend", dass sich während der Trauerfeier im Magdeburger Dom Hunderte Rechtsextremisten in der Stadt versammelt und Hass und Hetze verbreitet hätten. "Denn sie sind wohl mitverantwortlich, wenn man sich die Radikalisierung auch des Täters anschaut", so Kramer. Die genauen Motive des Täters sind weiterhin unklar. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verdichten sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 50-Jährigen, der sich in sozialen Medien zuletzt zunehmend wirr und radikal geäußert haben soll.

"Die Motive des Täters müssen erst weiter aufgeklärt werden, deshalb sind Schlussfolgerungen mit aller Vorsicht zu ziehen", betonte Kramer. Es sei jedoch sicher, dass es sich nicht um einen islamistisch motivierten Anschlag handele.

Kramer kritisierte den Informationsaustausch der Behörden: "An vielen Stellen verbesserungsbedürftig." Der Täter sei sowohl Bundes- als auch Landesbehörden seit längerem bekannt gewesen. "Es bleibt aufzuklären, wer, wann, was gewusst und gegebenenfalls nicht weitergegeben oder selbst nicht angemessen gehandelt hat", so Kramer abschließend.