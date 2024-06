Die asiatische Riesenspinne Joro ist im Begriff, sich in den USA auszubreiten, und könnte diesen Sommer New York erreichen.

Joro-Spinnen sind eine ganz besondere Spezies. Sie stammen ursprünglich aus Asien, können fliegen und sind extrem widerstandsfähig. In Europa ist die Art noch nicht angekommen - dafür an der Ostküste der USA.

Das handtellergroße Insekt kann sogar durch die Luft fliegen

Alle, die an Arachnophobie leiden, müssen jetzt stark bleiben. Die aus Asien stammende Riesenspinne Joro ist auf dem Vormarsch. Das handtellergroße Insekt kann fliegen und verbreitet sich rasend schnell derzeit im Nordosten der USA. Die auffällig gefärbte Riesenspinne (Weibchen) wirft in der Luft Seidenfäden ab, die vom Wind erfasst werden - so können die Achtbeiner bis zu 100 Kilometer weit segeln. Es werde laut "Bild" damit gerechnet, dass das Tier im Sommer im Big Apple einfallen könnte. Dies liege neben den klimatischen Bedingungen laut RTL auch daran, dass es in der Stadt keine natürlichen Feinde habe.

Obwohl die Spinnen beißen können - gefährlich sollen sie nicht sein. In der Regel sollen sich die Tiere eher zurückhalten und nur bei einer Bedrohung in den Angriffsmodus wechseln. Wirklich gefährdet seien lediglich heimische Insektenarten. Denn die Joro-Spinne soll sich mit Vorliebe von Schaben, Käfern, Wespen und anderen Spinnen ernähren.

