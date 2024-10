Stiefvater in U-Haft: 11-Jährige aus Siegen-Wittgenstein wurde schwanger

Eine Elfjährige wird schwanger und bringt das Kind zur Welt. Nach einem DNA-Test und Ermittlungen ist der Stiefvater des Mädchens im Fokus der Staatsanwaltschaft.

Nachdem eine Elfjährige in Siegen vor wenigen Monaten ein Kind geboren hat, sitzt der 37 Jahre alte Stiefvater der Schülerin nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann des schweren sexuellen Missbrauchs. DNA-Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich bei ihm um den Kindsvater handelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sei einem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich seit dem 4. Oktober in Untersuchungshaft.

Im Juni hatten mehrere Medien über den Fall der jungen Mutter berichtet. Gegen den Stiefvater der mittlerweile Zwölfjährigen war schon damals ermittelt worden, jetzt habe sich "aufgrund der derzeitigen Beweislage" der dringende Tatverdacht des schweren sexuellen Missbrauchs gegen den Mann ergeben, so die Ermittler. Weitergehende Auskünfte wollten sie unter Verweis auf den Opferschutz sowie die laufenden Ermittlungen nicht geben.