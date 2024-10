Streit im Mehrfamilienhaus: Ein Toter durch Schüsse in Hamburg

In einem Hamburger Mehrfamilienhaus ist eine Person durch einen Schuss ums Leben gekommen. Ein anderes Opfer sei schwerverletzt. Laut Polizei wurde der Tatverdächtige bereits verhaftet.

In Hamburg sind ein Toter und ein Schwerverletzter in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, nachdem Nachbarn einen lauten Streit gehört hatten. Die Anwohner im Stadtteil Billstedt hätten am späten Nachmittag auch Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen, sagte ein Sprecher. Der Tote habe Schussverletzungen aufgewiesen und der Schwerverletzte Stichverletzungen.

Ein Tatverdächtiger sei vor Ort vorläufig festgenommen worden. Der Einsatz der Polizei laufe noch. Weitere Details zu den Hintergründen teilte die Polizei zunächst nicht mit.