Stürmer Kane kickt Bayern zum Sieg gegen VfB Stuttgart

Der FC Bayern hat in der Allianz-Arena vor 75.000 Zuschauer:innen einen spektakulären Auftritt hingelegt. Stürmer Harry Kane verhalf den Münchnern mit einem Hattrick zum Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Das Wichtigste in Kürze Tabellenführer FC Bayern München gewann beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 4:0.

Nach einer langen Torpause führte der englische Stürmer Harry Kane die Münchner mit einem Dreierpack zum Sieg.

Spieler Aleksandar Pavlović stürzte in den ersten Minuten auf die Schulter und musste durch Neuzugang João Palhinha ausgetauscht werden.

Bayern-Fans brachten beim Bundesliga-Spiel am Samstagabend (19.10) die Münchner Arena zum Beben. Mit einem spektakulären 4:0 siegte der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilt. Held des Abends war Engländer Harry Kane, der mit einem Hattrick die Führung der Münchner ausbauen konnte. In der 57. Minute traf der Stürmer aus 25 Metern das Stuttgarter Tor – zum ersten Mal nach vier Pflichtspielen. Der englische Nationalmannschafts-Kapitän legte dann nochmal im Doppelpack nach (60. und 80. Minute). Der Franzose Kingsley Coman besiegelte den erfolgreichen Abend der Bayern mit einem Treffer in der 89. Minute.

Durststrecke beendet: Kane legt in zweiter Halbzeit los

Die Fußballer um Trainer Vincent Kompany haben wieder Grund zum Jubeln. Harry Kane, der in den vergangenen Spielen kein einziges Tor schoss, zeigte sich in alter Stärke. In der ersten Hälfte kontrollierten die Münchner das Spiel, mühten sich jedoch den Ball ins Netz zu bekommen. Hoffnung auf Treffer machten Gnabry (3.) und Kane (20./31.) – doch die Versuche blieben erfolglos. In den ersten fünf Minuten stürzte zudem Aleksandar Pavlović nach einem Kopfballduell aus großer Höhe auf seine rechte Schulter. Nach dem Spiel teilte Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, im Interview mit "Sky" mit: "Er ist grad in der Untersuchung. Es sieht nach einem Schlüsselbeinbruch aus, was etwas länger dauern wird. Es ist für Aleks wirklich, wirklich dramatisch". João Palhinha ersetzte Pavlovic auf dem Spielfeld.

Der 25-Meter-Treffer von Kane drehte dann die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten die Münchner Mannschaft. "Da konnte Stuttgart nicht mithalten", sagte Engländer zum Spiel. "Das erste Tor war sehr wichtig. Das hat das Spiel geöffnet. Ich glaube immer an mich. Es ist das Stürmerschicksal: Wenn man nicht trifft, dann gibt es Diskussionen", teilte er glücklich mit.

Vom Bayern-Vorstand gab es für den Fußballer des Abends Lobgesänge: "In der zweiten Halbzeit hatte Stuttgart eine Chance gehabt. Das war gefährlich, und es war eine Initialzündung für uns", erklärte Eberl. "Dann haben wir Harry Kane, der trifft. Schön für ihn. Er arbeitet viel für die Mannschaft. Das wird oft vergessen. Die anderen beiden hat er dann nachgelegt, um zu zeigen, was für ein Killer er ist“.

Kompany: "Stuttgart ist eine klasse Mannschaft"

Bayern Trainer Kompany zeigte sich trotz der Startschwierigkeiten nach dem Spiel zufrieden: "Nach der ersten Halbzeit ging es darum, ruhig zu bleiben. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis", sagte er im Interview mit "Sky". Er lobte angesichts eines starken Gegners wie Stuttgart die Leitung seiner Spieler. "Wir mussten geduldig sein und durften keine Konter bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass wir unsere Chancen besser ausspielen könnten", fügte Kompany hinzu. "Wir haben gewonnen und können etwas feiern, ehe es gegen Barcelona geht. Wir werden immer weiter an den Details arbeiten, um uns zu verbessern."

Mit dem Spiel gegen Stuttgart hat Bayern als Tabellenführer seine Spitzenposition verteidigt. Stuttgart landet auf Rang neun. In der kommenden Woche treffen die Bayern am Dienstag (22.10.) in der Champions League auf den FC Barcelona. Am Sonntag (27.10.) sind die Münchner zu Gast beim VfL Bochum.