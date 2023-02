Super Bowl 2023: Wer ist Favorit? Das sagen die NFL-Wettquoten

Der Super Bowl 2023 zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs bricht im Vorfeld Rekorde. Es sollen bisher 50 Millionen US-Amerikaner auf das Spiel gewettet haben. Wer ist der Favorit im Finale der NFL?

Es ist das Spiel der Spiele im American Football: Der Super Bowl. Dieses Jahr findet er in Arizona statt. Die Philadelphia Eagles treffen auf die Kansas City Chiefs.

Laut der "American Gaming Association" haben so viele wie nie zuvor auf den Super Bowl 2023 gewettet. Die Eagles gegen die Chiefs – die Quarterbacks Hurts und Mahomes treffen aufeinander. Patrick Mahomes, der Spielmacher der Chiefs, wurde kürzlich zum MVP, zum wertvollsten Spieler, der abgelaufenen Saison gewählt.

Im Video: Super Bowl LVII: Diese Teams stehen im Finale der NFL

Das ist der Favorit im Super Bowl

Sein zweiter MVP-Titel – er ist der Superstar der NFL. Und die Eagles haben die gesamte Liga mit starken Leistungen überrascht und sind verdient ins Finale eingezogen. Aber: Wer geht als Favorit ins Spiel?

Beide Teams haben in der abgelaufenen Saison 14 Siege eingefahren und dreimal verloren. Die Philadelphia Eagles werden von den Buchmachern leicht favorisiert. Die Quote auf die Eagles liegt bei den deutschen Wettanbietern aktuell (Stand, 10.02.2023) bei 1,85. Bei einem Einsatz von 100 Euro, würde man im Fall eines Gewinns also 185 Euro zurückerhalten. Bei den Kansas City Chiefs liegt die Quote bei 1,95.