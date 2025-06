Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger: Alice Weidel lebt eine Lüge

Talkshow-Ikone Bettina Böttinger spricht im "Stern"-Interview über Alice Weidel, rechte Politikerinnen, queere Identität und ihr unfreiwilliges Outing - und findet dabei deutliche Worte.

Das Wichtigste in Kürze Bettina Böttinger hält Alice Weidel für einen klugen PR-Schachzug der AfD und wirft ihr vor, "eine Lüge zu leben", da sie in ihrer Partei nicht wirklich akzeptiert werde.

Sie kritisiert, dass rechte Politikerinnen wie Weidel, Meloni oder Le Pen ein modernes Leben führen, das im Widerspruch zu den traditionellen Frauenbildern ihrer Parteien steht.

Zur aktuellen Merz-Regierung äußert sie sich kritisch, insbesondere wegen früherer Abstimmungen gegen die Ehe für alle und der mangelnden queeren Sichtbarkeit im Kabinett.

Die langjährige Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger (68) bezeichnet die mit einer Frau liierte AfD-Chefin Alice Weidel (46) als einen strategisch klugen Schachzug der Partei. "Die AfD braucht Protagonistinnen wie sie, weil sie so durchsetzungsstark ist und gut ankommt in der Öffentlichkeit", sagte Böttinger (früher "Kölner Treff", "B. trifft …") dem "Stern". "Und doch lebt Alice Weidel eine Lüge, weil sie sich vormacht, dass sie in ihrer Partei und bei den Wählern vorbehaltlos akzeptiert wird."

Weidel widerspreche "dem 50er-Jahre-Tradwife-Ideal der heterosexuellen Gattin und Hausfrau", so Böttinger. "Das ist geschickt: Die AfD bedient zwei Frauenbilder – beide macht sie vermittelbar."

Böttinger finde es ohnehin "erstaunlich, dass die Frauen, die in Europa die Rechte verkörpern, alle nicht das Leben führen, das ihre Parteien für Frauen vorsehen".

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat ein uneheliches Kind und ihren Mann rausgeworfen, als er sie betrogen hat. Die französische Politikerin Marine Le Pen ist zweimal geschieden und lebt jetzt allein. Bettina Böttinger

Viele jetzige Kabinettsmitglieder waren gegen Ehe für alle

Über die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagt Böttinger: "Was queere Politik anbelangt, sehe ich die Regierung sehr kritisch. Mich stört, wie viele jetzige Kabinettsmitglieder 2017 gegen die Ehe für alle gestimmt haben: Landwirtschaftsminister Alois Rainer, Forschungsministerin Dorothee Bär, Innenminister Alexander Dobrindt, Verkehrsminister Patrick Schnieder, der Kanzleramtschef Thorsten Frei."

1996 wurde Böttinger ungefragt von Harald Schmidt in dessen Sendung geoutet. "Das war ein höchst aggressiver Akt." Ihr Vater habe aus dem Fernsehen erfahren, dass sie lesbisch sei. "Wie kann man nicht bedenken, dass öffentliche Häme private Folgen hat?", sagte Böttinger dem "Stern".

"Ich benutze auch lieber den Ausdruck lesbisch als queer"

In der Selbstbezeichnung scheut Böttinger - wie Weidel - das Wort "queer": "Auch Jens Spahn sagt: 'Ich bin nicht queer, ich bin schwul.' Übersetzt bedeutet das: Ich habe mit der politischen Bewegung für gleiche Rechte nichts am Hut, von der Community halte ich mich fern. Beide wollen signalisieren: Eigentlich sind wir normal und harmlos als homosexuelle Persönlichkeit." Das sei eine Art vermeintlicher Selbstschutz, sagt Böttinger, "der ein wenig verlogen ist". "Aber das ist ihre Entscheidung."

Sie benutze "auch lieber den Ausdruck 'lesbisch' als 'queer'": "'Queer' klingt modern und offensiv. Es beinhaltet aber die Gefahr, dass die Frauen mal wieder eine Minderheit sind und untergehen, weil Männer auch in der queeren Bewegung sehr durchsetzungsfähig sind, manchmal etwas durchsetzungsfähiger als die Frauen. Deswegen sage ich am liebsten: 'Ich bin eine lesbische Frau und gehöre zur queeren Community'."