Teuerste Immobilie der Welt? 425 Millionen Euro für ein Anwesen in Frankreich

Im Château d'Armainvilliers bei Paris residierten eins die Rothschilds und der König von Marokko. Würde das Schloss verkauft werden, wäre es der teuerste Immobilienverkauf in der Geschichte.

Das Wichtigste in Kürze Das Château d’Armainvilliers steht für den Rekordpreis von 425 Millionen Euro zum Verkauf.

Das französische Anwesen liegt 50 Kilometer entfernt vom Eiffelturm.

Im Fall eines Verkaufs könnte es sich um den höchsten je gezahlten Immobilienpreis handeln.

100 Zimmer, geschätzte 2.500 Quadratmeter Wohnfläche und ein Landbesitz mehr als doppelt so groß wie Münchens Englischer Garten: Das bietet das Château d’Armainvilliers seinen neuen potenziellen Besitzer:innen. Die Schlossanlage, die schon der wohlhabenden Rothschild-Familie und dem König von Marokko gehörten, steht aktuell zum Verkauf. Laut der Luxusimmobilien-Website "Mansion Global" soll das Anwesen für 425 Millionen Euro verkauft werden. Würde dieser Preis zustande kommen, könnte das Schloss damit die Liste der teuersten Immobilienverkäufe der Welt anführen.

Ein französisches Schloss mit "völlig fantasievollen Preis".

Luxus-Immobilien im Millionen-Bereich sind keine Seltenheit, doch der angesetzte Kaufpreis des Château d’Armainvilliers in Höhe von 425 Millionen Euro setzte neue Maßstäbe. Beauftragt mit den Verkauf wurde der belgische Luxus-Immobilien-Makler Ignace Meuwissen, berichten das belgische Portal "De Rijkste Belgen" und der "Stern". Die Immobilie der Superlative bietet auf über 1.000 Hektar Land Ställe für 50 Pferde, einen Hamam und sogar eine Apotheke. Diese stammt noch aus Zeiten des Ersten Weltkriegs, als das Anwesen zwischenzeitlich als Lazarett genutzt wurde. Und das alles eine Auto-Stunde vom Stadtzentrum von Paris entfernt.

Das Objekt wird "Off-Market" einem kleinen Interessentenkreis angeboten. "Es ist zu beachten, dass das Schloss mit einem außergewöhnlichen Grundstück von 1.000 Hektar angeboten wird, das sehr große Vermögen anlocken kann, die völlig isoliert sein möchten", sagte Stéphane Aguiraud, Präsident der Mercure-Gruppe, der französischen Zeitung "Le Figaro". Doch bezweifelt er, dass das heutige Gebäude, welches größtenteils aus dem 19. Jahrhundert stammt, für eine Summe dieser Größenordnung verkauft werden kann.

Spezialist:innen für Luxusimmobilien nennen die Preisvorstellung gegenüber der Zeitung ebenfalls "absurd" und bezeichnen ihn als einen "völlig fantasievollen Preis". Laut dem belgischen Immobilienmakler gibt jedoch ernsthafte Interessent:innen: "Einer aus Osteuropa, drei aus Asien und einer aus der Mongolei", sagte er auf Nachfrage von "Mansion Global".

Château d’Armainvilliers: Französische Revolution bis Rothschild

Das rund 50 Kilometer von Paris entfernte Schloss hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im 13. Jahrhundert wird der Grund des heutigen Grundstücks mit einer Burg von einem der ältesten Adelsgeschlechter Frankreichs, den La Rochefoucauld, bebaut. Während der Französischen Revolution wurde das Schloss stark beschädigt und teilweise zerstört und ging nach Restaurationen im 19. Jahrhundert 1877 an die einflussreiche Familie Rothschild über.

In den 1980ern verkauften die Rothschilds das Château an Hassan II., den damaligen König von Marokko. Hierbei erfuhr das Innere des Schlosses eine deutliche Note des Regenten, mit Fliesenarbeiten im marokkanischen Stil von Marrakesch und Fes. Nach dem Tod des marokkanischen Königs verkaufte sein Sohn das Anwesen für rund 200 Millionen Euro an einen unbekannten Käufer aus dem Mittleren Osten, gab "Mansion Global" an.

Ob der aktuelle Besitzer Château d’Armainvilliers für die Rekordsumme von 425 Millionen Euro weiterverkaufen kann, muss sich jetzt zeigen.