Thailand: Heftiger Brand lässt Berg wie Vulkan erglühen

Ein großflächiger Brand versetzte Mensch und Tier in Thailands Provinz Nakhon Nayok in Angst und Schrecken. So standen am Dienstag (28. März) mehrere Berge in Flammen. Ursache war vermutlich ein oder mehrere Blitzeinschläge.

Ein Walbrand ist nordöstlich von Thailands Hauptstadt Bangkok war außer Kontrolle geraten. Laut der Nachrichtenseite "The Thaiger" habe sich ein Flächenbrand, der am Dienstag (28. März) auf dem Berg Khao Chaplu in der Provinz Nakhon Nayok ausgebrochen war, ausgebreitet. Rund 700 Rai Land (circa 1,12 Quadratkilometer) seien bereits von dem Feuer betroffen – ebenso mehrere Bergen in Khao Laem, Khao Kaew und Khao Tabak.

Auf Fotos habe der Brand, nach dem dieser den Gipfel des Berges Khao Laem erreicht hatten, ausgesehen, wie ein ausbrechender Vulkan, so "The Thaiger " weiter.

Vermutlich Blitzeinschlag

Laut der Nachrichtenagentur Reuters hätten die Behörden noch nicht herausgefunden, was den Brand verursacht hätte. Laut behördlichen Angaben sei das Feuer während eines Sommergewitters am Dienstag Abend ausgebrochen. Demnach wird vermutet, dass einige Male ein Blitz in der Gegend eingeschlagen sei, schreibt die Nachrichtenseite "Coconuts Bangkok".

Bisher sei allerdings noch keine Evakuierung angeordnet worden, obwohl die nächstgelegene Gemeinde lediglich rund 500 Meter vom Feuer entfernt sei. Zudem solle beobachtet worden sein, wie Wildtiere versucht haben, sich von den Flammen zu retten, schreibt "The Thaiger".

Mit Hubschraubern und Brandschneisen wollten die Einsatzkräfte versuchen, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf nahe gelegene Gemeinden zu verhindern, berichtet "Coconuts Bangkok" unter Berufung auf Angaben des Gouvaneurs der Provinz, Bancha Chaowarin.