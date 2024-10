Thailand: Mönch bringt Flutopfern Hilfsgüter mit Elefanten

Nach heftigen Regenfällen warten Menschen in Teilen Nordthailands noch immer auf Hilfe. Jetzt hat sich ein Mönch zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen.

Das Wichtigste in Kürze Thailand ist von heftigem Monsunniederschlag betroffen.

Im Norden des Landes konnten Rettungsteams noch immer nicht bis zu allen Menschen vordringen.

Ein Mönch hilft ihnen mit Elefanten.

Chiang Mai, auch "Rose des Nordens" genannt, gilt mit ihrer historischen Altstadt und vielen Sehenswürdigkeiten eigentlich als eines der schönsten Aushängeschilder Thailands. Doch nach sintflutartigen Monsunregenfällen steht die Tempelstadt noch immer unter Wasser. Einige Regionen im Norden des Landes sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.

Mit Elefanten zu Flutopfern: Mönch begeistert in Thailand

Weil Rettungsteams Mühe haben, zu den Flutopfern zu gelangen, hat sich jetzt ein Mönch ein Herz gefasst, und die Betroffenen mit Hilfsgütern versorgt. In einer ungewöhnlichen Hilfsaktion bepackte er zwei Elefanten und ritt auf den Dickhäutern zu Bewohnern in besonders betroffenen Überschwemmungsgebieten.

Der Mönch, der unter dem Namen Monk Odd bekannt ist und aus einer der bekanntesten Tempelanlagen von Chiang Mai stammt, habe vielen Menschen eine Freude in der Not machen wollen, schrieb die Nachrichtenseite "The Thaiger". Im Bezirk Saraphi warten noch immer viele Menschen auf Lebensmittel und lebensnotwendige Hilfsgüter von Rettungsteams.

Mönch bringt mit Elefanten Hilfsgüter in Flutregion

Mit zwei Elefantenbullen brachte der Mönch aus dem Tempel Chedi Luang Betroffenen Überlebenstaschen. Dank ihrer Größe hätten auch Menschen, die wegen der Fluten in den ersten Stock ihrer Häuser geflohen seien, mit Gütern versorgt werden können, hieß es. Die Einheimischen, insbesondere Kinder, hätten den Elefanten aufgeregt zugewunken.

Elefanten sind das Nationaltier Thailands und gelten als Glücksbringer. Zuletzt waren in den Fluten mindestens zwei Tiere ums Leben gekommen.