Thüringens Ramelow: Kein Abschied von Polit-Bühne bei Landtagswahl-Niederlage

In Thüringen wird bald ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Ramelow hat Umfragen zufolge schlechte Karten für eine weitere Amtszeit. In der Politik möchte er aber so oder so bleiben.

Das Wichtigste in Kürze In Thüringen könnte die Landtagswahl ein Polit-Beben bringen.

In Umfragen liegt derzeit die AfD vorn, Ministerpräsident Ramelows Linke weit dahinter.

Der selbsternannte "Kampfrentner" will der Politik aber in jedem Fall treu bleiben.

Am 1. September steht in Thüringen die Landtagswahl an. Der derzeitige Ministerpräsident und Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow denkt aber auch im Falle einer Wahlniederlage nicht ans Aufhören.

Ramelow: Bin "Kampfrentner"

"Ich bin ein Kampfrentner", sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Er habe das Rentenalter erreicht, auch den entsprechenden Ausweis in der Tasche, aber er werde auch dann weiter politisch arbeiten, sollte er nicht zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

"Ich kandidiere für die Linke für den Landtag, als Spitzenkandidat, aber auch als Direktkandidat in Erfurt. Damit ist es meine Pflicht, meine Arbeit für meine Wähler im Landtag zu machen", so Ramelow.

Unabhängig davon, ob er direkt oder über die Liste der Linken in das Thüringer Parlament in Erfurt gewählt werde, trete er sein Abgeordnetenmandat an. "Ich bin niemand, der in kritischen Situationen wegläuft. Das habe ich auch als Ministerpräsident gelebt."

AfD in Umfragen vorn

Bei der Landtagswahl an diesem Sonntag werden schwierige Mehrheitsverhältnisse erwartet. Nach aktuellen Umfragen wird die AfD stärkste Partei. Ramelows rot-rot-grüne Koalition, die seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung regiert und seit 2020 keine eigene Mehrheit mehr hat, geben die Umfragewerte kaum Chancen auf eine weitere Amtszeit: Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer steht die Linke bei 13 Prozente, die SPD könnte 6 Prozent erhalten, die Grünen könnten mit 4 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Als Ministerpräsident bleiben Ramelow und seine Minister so lange geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung steht. Aber auch als Abgeordneter fühle er sich herausgefordert: "Ich werde alles dafür tun, dass es zu einer von den demokratischen Parteien getragene Mehrheitsregierung in Thüringen kommt."

Ramelow ist der erste Linke-Politiker, der an der Spitze einer Landesregierung steht. Er war auch der erste Politiker in Deutschland, der eine Koalition aus drei Parteien auf die Beine stellte.