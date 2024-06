Tödlicher Einsatz in Hamburg: SEK erschießt Mann nach Schüssen auf Beamte 

Bei einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Hamburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Zuvor soll er seinen Vater angezündet haben.

Anzeige

Dramatische Szenen in Hamburg. Bei einem Einsatz des SEK im Hamburger Stadtteil Rahlstedt wurde in der Nacht zu Freitag (14. Juni) ein Mann erschossen. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, waren die Beamt:innen kurz vor Mitternacht von Anwohner:innen "aufgrund einer verhaltensauffälligen männlichen Person" alarmiert worden.

Wie die "Bild" berichtet, sei ein weiterer Mann mit schweren Verbrennungen von Einsatzkräften versorgt worden. Dabei handle es sich um den Vater des Erschossenen, welcher seinen Vater mutmaßlich im Schlaf angezündet habe.

Mann richtet Waffe auch auf das SEK

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Mann sich in der Wohnung verbarrikadiert und unvermittelt von seinem Balkon aus auf die Polizist:innen geschossen haben. Daraufhin wurde Verstärkung durch ein SEK-Team angefordert.

Anzeige

Anzeige

Nach Polizeiangaben soll der Mann dann auch auf die Beamt:innen des SEK geschossen haben. Die Einsatzkräfte erwiderten das Feuer, der Mann sei noch am Tatort seinen Verletzungen erlegen, wie der Sprecher mitteilte.

Eine Mordkommission wurde eingeschaltet.