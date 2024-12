Tödliches Ende einer Kreuzfahrt: Betrunkener Familienvater greift Security an

Für einen Passagier einer Royal Carribbean Kreuzfahrt endet die Reise tödlich. Zuvor griff er mehrere Crewmitglieder und Securitys an.

Das Wichtigste in Kürze Ein Passagier greift auf einem Kreuzfahrtschiff Crew-Mitglieder an und stirbt wenig später.

Die Situation wurde von anderen Passagieren gefilmt.

Mehrere Security-Mitarbeitende überwältigen den Passagier schließlich.

Auf dem Kreuzfahrtschiff "Navigator of the Seas" spielten sich am vergangenen Freitag (13. Dezember) dramatische Szenen ab. Ein vermutlich betrunkener Passagier griff Crew-Mitglieder des Schiffs an. Bei dem Passagier handelte es sich um Michael Virgil (35). Er war mit seinem 7-jährigen Sohn und seiner Verlobten unterwegs.

Zeugenangaben zufolge hatte der 35-Jährige zwei Crew-Mitglieder angegriffen und durch einen Flur verfolgt. Ein Mitarbeiter konnte in eine Abstellkammer flüchten und sich einsperren. Videoaufnahmen von anderen Passagieren zeigen den aufgebrachten Virgil, wie er gegen eine Tür tritt und diese versucht, zu öffnen. Anschließend zeigen die Videoaufnahmen, wie mehrere Security-Mitarbeitende Virgil überwältigen.

Vermutlich bekam er Betäubungsmittel gespritzt

Bei dem Einsatz wurde der Passagier mit Kabelbindern, Handschellen und entweder Pfeffer- oder Bärenabwehrspray überwältigt. Virgils Familie gab an, dass er zusätzlich ein Beruhigungsmittel gespritzt bekommen habe. Der 35-Jährige starb nur wenig später.

In einem Statement gegenüber "Fox 11" bestätigte "Royal Carribbean" den Tod des Passagiers. "Wir sind traurig über den Tod eines unserer Gäste. Wir haben der Familie Unterstützung angeboten und arbeiten mit den Behörden an deren Untersuchung zusammen."

Verbrechen auf hoher See besonders kompliziert laut FBI

Der Fall wurde an das FBI übergeben. Diese gab bereits bekannt, dass eine Autopsie durchgeführt wird. Jedoch handele es sich bei Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen immer um komplizierte Fälle, da die behördliche Zugehörigkeit oft im Weg stehe. Auf ihrer Webseite schreiben sie von den Schwierigkeiten: "Die strafrechtliche Zuständigkeit auf Kreuzfahrtschiffen ist kompliziert, und die Sicherheit von US-Passagieren auf See stellt einzigartige Herausforderungen dar."

Das Problem hängt damit zusammen, dass Kreuzfahrtschiffe oft in anderen Ländern registriert sind und Verbrechen in internationalen Gewässern stattfinden. Zudem können die Passagiere und Besatzungsmitglieder aus verschiedenen Ländern stammen. Somit hätten andere Länder auch ein Interesse an den Untersuchungen.