Hungerstreik auf Kreuzfahrtschiff: Statt des Urlaubs ihres Lebens erleben Passagiere Chaos

Für die Passagiere der "SH Diana" sollte es der Urlaub ihres Lebens werden - eine Reise in die Antarktis. Doch dort ist das Kreuzfahrtschiff wegen eines Motorschadens nicht angekommen.

Das Wichtigste in Kürze Das Kreuzfahrtschiff "SH Diana" musste seine Reise in die Antarktis abbrechen und auf direktem Kurs nach Argentinien fahren.

Die Passagiere erhalten eine Erstattung von 50 oder 65 Prozent des ursprünglichen Preises.

Einige Passagiere sind mit dem Betrag nicht einverstanden und in Hungerstreik getreten.

Der Urlaub ihres Lebens endete für die Passagiere der "SH Diana" mit einer Enttäuschung. Statt wie geplant in die Antarktis, geht es für die Passagiere zurück zum südamerikanischen Kontinent. Am Samstag (30. November) soll das Kreuzfahrtschiff in Ushuaia (Argentinien) ankommen und dort bis zum 3. Dezember liegen bleiben.

Grund für den Abbruch ihrer Reise ist ein Motorschaden, der das Unternehmen gezwungen hat, die Hafenanläufe in Südgeorgien zu verkürzen und auch den gesamten Besuch der Antarktis abzusagen. Das Schiff ist erst ein Jahr alt und hat einen hybriden Dieselantrieb.

Fahrt aus Sicherheitsgründen abgesagt - Passagiere haben Verständnis

Laut "Times" befinden sich 170 Passagiere an Bord der "SH Diana", einem Schiff des Luxus-Kreuzfahrtunternehmens Swan Hellenic, das sich auf Reisen zu abgelegenen Zielen spezialisiert hat. Die britische Kreuzfahrtgesellschaft wirbt mit: "Boutique-Kreuzfahrten werden nicht besser als dies …" und stellen damit ihr neues Schiff, die "SH Diana" vor. Das Schiff ist im "Helsinki Shipyard in Finnland gebaut" und bietet "ein wirklich erhöhtes Reiseerlebnis". Das "herausragende 5-Sterne-Schiff bietet Ihnen alles, was Sie brauchen", heißt es weiter.

Doch für die aktuellen Passagiere dürfte dieses "erhöhte Reiseerlebnis" etwas anders sein. Ein Passagier, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben möchte, sagte der "Times": "Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, aus Sicherheitsgründen nicht in die Antarktis zu fahren, aber Swan Hellenic geht sehr schlecht damit um."

Passagiere mit Erstattung nicht einverstanden

Damit bezieht er sich auf die Entschädigung der Kreuzfahrtgesellschaft. "Eine Reise in die Antarktis ist eine einmalige Gelegenheit, und diese spezielle Fahrt machte es für viele an Bord möglich, da es sich um eine Überführungsfahrt handelte, die attraktive Angebote bot." Das Schiff wird von Kapstadt in Südafrika nach Ushuaia in Argentinien überführt, wo es bis März 2025 liegen wird, bevor es wieder die Fahrten in die Antarktis aufnimmt.

Besucht werden sollten die Elefanteninsel, Heroina-Insel, Paulet-Insel, die Braune Klippe, das D'Urville Monument, Yankee Harbour und die Insel der Täuschung in der Antarktis, auf vier Tage aufgeteilt.

Aufgrund des frühzeitigen Abbruchs konnten die Reisegäste davon nichts sehen. Swan Hellenic hat ihnen 50 Prozent Erstattung auf den Preis angeboten, oder 65 Prozent Erstattung in Form eines Gutscheins für eine zukünftige Kreuzfahrt.

Vielen Gästen ist das jedoch nicht genug, sie möchten den kompletten Preis erstattet bekommen. "Viele der Passagiere sind sehr verärgert, und es wurde gestern unangenehm", sagte die Quelle auf dem Schiff. "Das Unternehmen muss ein besseres Angebot machen, um die weiterhin wachsende Wut zu besänftigen."

Hungerstreik für volle Preiserstattung

Einige Passagiere sind nun in Hungerstreik getreten, darunter vor allem russische Passagiere. Sie tragen Schilder mit einem Text, auf dem sie den vollen Preis zurückverlangen. Auch Briefe hat das Unternehmen schon erhalten. Darin gehen die Passagiere vor allem darauf ein, dass es für viele von ihnen die einzige Chance war, jemals in die Antarktis zu reisen.

Doch Andrea Zito, der Geschäftsführer des Unternehmens, betonte gegenüber der "Times", dass das bereits unterbreitete Angebot "deutlich höher ist als die gesetzliche Anforderung von etwa 30 Prozent.“ Dazu betont er, dass viele Passagiere das Angebot auch schon genutzt und eine weitere Reise gebucht haben.

Während das Unternehmen die Enttäuschung der Passagiere verstehen könne, schließt Zito mit den Worten: "Wir sind der Meinung, dass wir ein sehr großzügiges Entschädigungspaket angeboten haben, das über das gesetzlich Erforderliche hinausgeht."